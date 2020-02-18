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Делегация из Италии приедет в Крым с ознакомительным визитом

Делегация из Италии приедет в Крым с ознакомительным визитом

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11:49   18 Февраля 2020
Весь мир

Делегация из Италии приедет в Крым с ознакомительным визитом

Делегация из Италии приедет в Крым с ознакомительным визитом

Делегация из Италии приедет в Крым с ознакомительным визитом, информацию об этом подтвердил глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По словам Гемпеля, визит запланирован на начало марта, примерно с 1 по 10 число. В числе гостей Крыма будут руководители муниципальных объединений и муниципальные служащие, передает РИА Новости. Итальянская сторона встретится с представителями муниципалитетов республики. 

«Прорабатывается вопрос подписания договора о партнерских отношениях», — заявил Юрий Гемпель.

В ноябре 2019 года Крым посетила делегация зарубежных журналистов, которые ознакомились с жизнью полуострова. Это были представители СМИ из Италии, Великобритании, Португалии, Франции, Кении, Конго, ЮАР и Вьетнама.

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Автор: Ольга Воскресенская
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