Право президента на роспуск Госдумы предложили закрепить в Конституции

Закрепить в Конституции за президентом РФ право на роспуск Госдумы, если она не утвердит больше трети кабинета министров, предложил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Сейчас предлагается, чтобы утверждались Думой все члены кабинета министров, за исключением силового блока», – сказал Крашенинников на заседании рабочей группы.

15 января президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию предложил внести ряд поправок в Конституцию. Путин подчеркнул, что не примет поправки к Основному закону страны, пока их не одобрят россияне.

Ранее стало известно, что в рабочую группу по обсуждению изменений к Конституции поступило более 600 поправок. Об этом сообщила сопредседатель группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.