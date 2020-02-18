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 Иран не готов вести переговоры о новом соглашении по ядерной программе

Иран не готов вести переговоры о новом соглашении по ядерной программе
11:22   18 Февраля 2020
Весь мир

Иран не готов вести переговоры о новом соглашении по ядерной программе

Иран не готов вести переговоры о новом соглашении по ядерной программе

Иран не готов вести переговоры о новом соглашении по ядерной программе, об этом заявил советник главы МИД страны Мехди Санаи.

По словам Санаи, власти Ирана не будут вести переговоры параллельно с существующим Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Он также заявил, что в стране недовольны усилиями Германии, Британии и Франции в рамках данного соглашения. 

«Мы не будем говорить о новой сделке: какая гарантия, что ее будут соблюдать? Мы этот вопрос не обсуждаем», — цитирует Мехди Санаи NEWS.ru.

Также представитель министерства иностранных дел Ирана отметил, что жители страны высказывают недовольство из-за неполучения выгоды от сделки. Иранцы недовольны тем, что США в одностороннем порядке вышли из СВПД и ввели санкции против Ирана. В Тегеране уверены, что Лондон, Берлин и Париж проявляют в этом вопросе недостаточную активность.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #иран #политика #весь мир #ядерная сделка

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