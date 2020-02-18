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 Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

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11:20   18 Февраля 2020
Россия

Мантуров заявил, что РФ сделает ставку на собственные ИТ-технологии

Мантуров заявил, что РФ сделает ставку на собственные ИТ-технологии

В ближайшее время Россия будет делать ставку на собственные технологии в ИТ-сфере и области энергетики, чтобы стать полностью независимой от иностранных продуктов, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Россия будет опираться на собственные цифровые продукты, собственные решения в области цифровых технологий и программного обеспечения. Мы делаем себя независимыми от иностранных ИТ-продуктов, в том числе по соображениям национальной безопасности», — приводит слова министра газета Handelsblatt.

В пример Мантуров привел компанию Siemens, которой «придется решать, передать ли интеллектуальную собственность российской "дочке" для производства больших, современных турбин». По словам министра, если компания и не захочет производить турбины мощностью 70 и 160 МВт в России, то наши специалисты уже начали разработку собственных турбин этого класса «чтобы больше не не допустить второго случая, когда поставки турбин на полуостров Крым ставились бы под вопрос».

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Автор: Алина Бранцевич
#мантуров #it-технологии

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