Клишас назвал поправки к Конституции, которыми активно интересуются россияне

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции РФ, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал поправки к главному закону страны, которыми активно интересуются россияне. По словам сенатора, социологический мониторинг показал, что на первом месте оказались вопросы, связанные с защитой суверенитета страны.

«Кому-то покажется странным, но самые высокие оценки предложений мы имеем по двум позициям — это защита суверенитета и социальные гарантии», — говорит Клишас.

Как отмечает сенатор, в новых поправках к главному закону закрепят положения о том, что решения надгосударственных органов и международные обязательства должны не противоречить положениям главного документа.