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Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

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 Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

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11:04   18 Февраля 2020
Россия

Клишас назвал поправки к Конституции, которыми активно интересуются россияне

Клишас назвал поправки к Конституции, которыми активно интересуются россияне

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции РФ, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал поправки к главному закону страны, которыми активно интересуются россияне. По словам сенатора, социологический мониторинг показал, что на первом месте оказались вопросы, связанные с защитой суверенитета страны. 

«Кому-то покажется странным, но самые высокие оценки предложений мы имеем по двум позициям — это защита суверенитета и социальные гарантии», — говорит Клишас.

Как отмечает сенатор, в новых поправках к главному закону закрепят положения о том, что решения надгосударственных органов и международные обязательства должны не противоречить положениям главного документа.

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Автор: Ольга Воскресенская
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