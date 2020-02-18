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10:41   18 Февраля 2020
Россия

Увеличение количества мест в детсадах стало главным направлением в работе Минпросвещения

Увеличение количества мест в детсадах стало главным направлением в работе Минпросвещения

Увеличение количества мест в детсадах является главным направлением в работе министерства просвещения, об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По словам министра, необходимо оснащать детские сады современным оборудованием для того, чтобы дети могли заниматься спортом и творчеством. 

«Мы хотим, чтобы дети в дошкольных учреждениях были счастливы, здоровы, получали необходимую заботу», — говорит Сергей Кравцов.

По данным главы ведомства, Минпросвещения начнет оказывать регионам организационную и методическую помощь для того, чтобы качество воспитания и образования дошколят повысилось. Кравцов подчеркнул, что также необходимо строить новые школы, повышать квалификацию учителей, создавать условия для обмена опытом. Он также назвал нехватку мест в детских садах первостепенной проблемой, которую нужно срочно решать. 

В 2019 году в России ввели в эксплуатацию 577 детских садов, что обеспечило почти 79 тысяч новых мест.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #детский сад #кравцов #минпросвещения

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