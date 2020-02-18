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10:42   18 Февраля 2020
Весь мир

Индия поддержит развитие ядерной инфраструктуры Узбекистана

Индия поддержит развитие ядерной инфраструктуры Узбекистана

Индийские власти заинтересовало развитие ядерной инфраструктуры Узбекистана. Об этом сообщил представитель пресс-службы национального агентства по развитию атомной энергетики «Узатом». По его словам, Нью-Дели поддержит развитие ядерной инфраструктуры республики.

Ранее делегация «Узатома» в ходе визита в Нью-Дели пообщалась с председателем комиссии по атомной энергии правительства Индии Шри Вяс. Обсудили вопросы сотрудничества в области использования мирного атома​​​.

«Индийская сторона заверила о всесторонней поддержке Узбекистана, являющегося давним партнером Нью-Дели», — добавили в агентстве.

Также Шри Вяс подчеркнул наличие большого интереса в участии в развитии ядерной инфраструктуры Узбекистана. Делегация «Узатома» обсудила возможности совместной подготовки кадров, а индийская сторона предложила консультационные услуги при проектировании и строительстве АЭС в Узбекистане.

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Автор: Анатолий Кубарев
#аэс #индия #общество #узбекистан

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