Позиции РФ в мировых рейтингах рассчитали люди, которые не могут найти Монголию на карте

В понедельник, 17 февраля, эксперты в области экономики и энергетики встретились на круглом столе Медиагруппы «Патриот» и обсудили позиции России в рейтингах, которые публикуются на Западе.

В преддверии мероприятия Федеральное агентство новостей составило комплексные рейтинги стран по уровню экономического развития на основе собственного исследования. Результаты указывают на рост отечественной экономики, а также прогресс в научно-исследовательской деятельности. По количеству граждан с высшим образованием, уровню грамотности, числу патентных заявок, и другим показателям Россия вышла на четвертое место, уступая лишь Германии, Франции и Японии.

Оценив позиции России, по версии западных специалистов, доктор экономических наук, член Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич не исключил, что рейтингами манипулируют в политических интересах. Например, в контексте конкуренции России и США.

«Любой российский рейтинг заведомо лучше. Потому что, по крайней мере, пишут люди о своей стране. Напоминаю, что классическая ситуация по тем же нашим американским соседям. Рисуется рейтинг по Евразии, а авторы в лучшем случае из всей Евразии были в Москве, а найти Монголию на карте не смогут даже под психотропными веществами», — убежден он.

Согласился с коллегой экономист Василий Колташов. Он подчеркнул, что решением проблемы будет организация евразийскими странами собственных структур оценки, которые будут давать объективные результаты. Сегодня, добавил эксперт, таких институтов нет.

«Все страны вынуждены ориентироваться на рейтинги, которые раздают Соединенные Штаты Америки. Просто приходят телеграммы с другого континента, который вообще не должен здесь хозяйничать. <…> Такое решение назрело не только потому, что российская экономика сейчас берет новые экономические повороты. Ситуация в России по итогам, наверное, 2016–2019 годов выглядит значительно лучше, чем отражают западные рейтинги, но и потому, что нарушена система вашингтонского консенсуса в мире», — объяснил он.

Западные исследователи часто отводят России роль в середине таблицы. К примеру, по версии авторов глобального индекса инноваций (The Global Innovation Index), Россия находится на 46-м месте среди 129 государств по уровню развития и внедрения новых технологий. Позиция той или иной страны в списке определятся по 82 показателям: от количества заявок на интеллектуальную собственность до количества опубликованных научных работ.

Другой пример — исследование Bloomberg. Компания американского магната Майкла Блумберга поместила РФ на 27 место из 60 по уровню инновационности стран. Рейтинг составляется уже семь лет и в нем учитываются расходы на исследования и разработки, производственные мощности, концентрация в стране высокотехнологичных компаний и многие другие показатели.

Исследование ФАН предлагает альтернативный взгляд на положение России в мире. К примеру, аналитики отмечают, что страна занимает третье место в мире по количеству производимой первичной энергии и первое по энергетической самостоятельности государства. Последний показатель рассчитывается исходя из суммы всех источников производства энергии (например, АЭС, ГЭС) делится на число потребителей электроэнергии.

Эксперты сошлись во мнении, что, несмотря на заниженные показатели в западных рейтингах, Россия обладает огромным потенциалом, который необходимо научиться верно применять.