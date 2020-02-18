Нидерланды не обнаружили ни один ЗРК «Бук» в районе крушения малайзийского Boeing

Нидерланды не обнаружили ни один зенитно-ракетный комплекс «Бук» в районе крушения малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году. Об этом говорится в докладе Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, который опубликовали независимые журналисты на платформе Bonanza Media.

Ведомство направило документ прокуратуре страны. В докладе сообщается, что «рейс MH17 пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы "Бук-М1"».

Согласно данным разведки Нидерландов, все 11 комплексов находились на расстоянии не менее 66 километров от места крушения, а три идентифицированных российских комплекса находились на территории России.

Основателями платформы Bonanza Media являются журналисты Макс ван дер Верфф из Нидерландов и Яна Ерлашова из России. По данным Макса ван дер Верффа, информация, указанная Службой военной разведки и безопасности, нигде ранее озвучена не была.