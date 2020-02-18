Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Увеличение количества мест в детсадах стало главным направлением в работе Минпросвещения

Увеличение количества мест в детсадах стало главным направлением в работе Минпросвещения

 Депутаты ГД предлагают запретить отключение услуг ЖКХ должникам

Депутаты ГД предлагают запретить отключение услуг ЖКХ должникам
Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

 Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе
Индия поддержит развитие ядерной инфраструктуры Узбекистана

Индия поддержит развитие ядерной инфраструктуры Узбекистана

 Компания Apple ограничила мировые поставки iPhone на фоне вспышки коронавируса

Компания Apple ограничила мировые поставки iPhone на фоне вспышки коронавируса
Увеличение количества мест в детсадах стало главным направлением в работе Минпросвещения

Увеличение количества мест в детсадах стало главным направлением в работе Минпросвещения

 Депутаты ГД предлагают запретить отключение услуг ЖКХ должникам

Депутаты ГД предлагают запретить отключение услуг ЖКХ должникам
Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

 Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе
Индия поддержит развитие ядерной инфраструктуры Узбекистана

Индия поддержит развитие ядерной инфраструктуры Узбекистана

 Компания Apple ограничила мировые поставки iPhone на фоне вспышки коронавируса

Компания Apple ограничила мировые поставки iPhone на фоне вспышки коронавируса
10:14   18 Февраля 2020
Весь мир

Нидерланды не обнаружили ни один ЗРК «Бук» в районе крушения малайзийского Boeing

Нидерланды не обнаружили ни один ЗРК «Бук» в районе крушения малайзийского Boeing

Нидерланды не обнаружили ни один зенитно-ракетный комплекс «Бук» в районе крушения малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году. Об этом говорится в докладе Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, который опубликовали независимые журналисты на платформе Bonanza Media.

Ведомство направило документ прокуратуре страны. В докладе сообщается, что «рейс MH17 пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы "Бук-М1"». 

Нидерланды не обнаружили ни один ЗРК «Бук» в районе крушения малайзийского Boeing

Согласно данным  разведки Нидерландов, все 11 комплексов находились на расстоянии не менее 66 километров от места крушения, а три идентифицированных российских комплекса находились на территории России. 

Основателями платформы Bonanza Media являются журналисты Макс ван дер Верфф из Нидерландов и Яна Ерлашова из России. По данным Макса ван дер Верффа, информация, указанная Службой военной разведки и безопасности, нигде ранее озвучена не была. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #политика #весь мир #мн17 #малайзийский боинг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...