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7:57   18 Февраля 2020
Весь мир

Сирийская армия направила конвой к линии фронта в Идлибе

Сирийская армия направила конвой к линии фронта в Идлибе

Сирийская армия перебросила к линии фронта в Идлибе подкрепление, сообщает источник ФАН в Сирии Ахмад Марзук.

Согласно данным сводки на 07:00 вторника, сирийская арабская армия (САА) и союзные им силы подверглись артобстрелам боевиков на востоке Идлиба.

Также САА перебросили к линии фронта в Идлибе конвой с подкреплениями. Колонна проследовала к линии фронта из района города Серакиб.

Ожидается, что в ближайшее время армия Башара Асада возобновит активные боевые действия на данном направлении в рамках операции «Идлибский рассвет». В числе прошлых победы — становление контроля над стратегически важной трассой М-5, а также освобождение ключевых городов Маарет ан-Нуман и Серакиб.

В свою очередь группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» публикует данные о потерях САА в западной части Алеппо.

Турецкие военные и протурецкие силы открыли огонь по укрепленным районам курдских боевиков в северо-западной части Ракки.

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Автор: Олег Королев
#сирия #идлиб

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