Полиция Казахстана задержала двух экстремистов, готовивших теракты

Сотрудники казахстанского Комитета национальной безопасности (КНБ) задержали двух экстремистов в в Алма-Ате, которые планировали теракты в местах массового скопления людей. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

По данным ведомства, подозреваемые были задержаны 14 февраля. Они арестованы по решению суда.

В пресс-релизе говорится, что во время следственных действий по месту проживания экстремистов правоохранители изъяли самодельную бомбу со взрывательными элементами, компоненты для его изготовления, холодное оружие, смартфоны с запечатленными объектами для атаки.

По материалам следователей, арестованные готовили террористические атаки на территории Казахстана, в том числе в местах массового скопления людей. По фактам подготовки к акту терроризма и пропаганды терроризма возбуждены уголовные дела.