Двое человек получили тяжелые травмы при взрыве котельной в Красноярске

Двое пострадавших при взрыве на котельной в Красноярске находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в краевой больнице.

Ранее в краевом главке МЧС сообщили, что в понедельник вечером произошел хлопок угольной пыли в котельной, расположенной на улице Новая Заря, 11. В результате инцидента травмы получили двое человек.

Взрыв привел к разрушению резервного котла. В результате обрушились перекрытия между 4 и 5 этажом. Площадь обрушения составила 200 квадратных метров. Спасатели зафиксировали тление угольной были без открытого горения.

Источник в красноярской краевой больнице рассказал агентству, что пострадавшие находятся в состоянии крайней степени тяжести. Их доставили в реанимацию.

Краевой главк МЧС сообщает, что в связи с опасностью обрушения ночью на месте дежурили спасатели. Поврежденные конструкции будут обследованы и восстановлены.

На месте работали 79 человек и 20 единиц техники.