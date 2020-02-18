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 Пассажиры японского лайнера Diamond Princess смогут покинуть судно в среду

Пассажиры японского лайнера Diamond Princess смогут покинуть судно в среду
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Двое человек получили тяжелые травмы при взрыве котельной в Красноярске

Двое человек получили тяжелые травмы при взрыве котельной в Красноярске

 Пассажиры японского лайнера Diamond Princess смогут покинуть судно в среду

Пассажиры японского лайнера Diamond Princess смогут покинуть судно в среду
6:37   18 Февраля 2020
Весь мир

Пассажиры японского лайнера Diamond Princess смогут покинуть судно в среду

Пассажиры японского лайнера Diamond Princess смогут покинуть судно в среду

Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за заражения коронавирусом на карантине у берегов Японии, смогут покинуть его в среду. Об этом сообщил министр здравоохранения Японии Като Кацунобу.

Министр подтвердил, что карантин продлится до 19 февраля. По его словам, судно смогут покинуть пассажиры с отрицательной реакцией на COVID-19. Ожидается, что процесс будет завершен к 21 февраля.

Кацунобу сообщил, что пробы на вирус были взяты у всех пассажиров, на данный момент они обрабатываются. На данный момент на борту находятся три тысячи человек.

Всего в Японии зарегистрировано 520 случаев заражения новым типом коронавируса, из них у 454 человека - члены экипажа (56) и пассажиры (398).

В пятницу стало известно, что среди новых зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess оказалась гражданка России.

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Автор: Олег Королев
#япония #коронавирус

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