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Избирком Боливии заявил об отстранении большей части кандидатов с замечаниями

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6:04   18 Февраля 2020
Весь мир

Избирком Боливии заявил об отстранении большей части кандидатов с замечаниями

Избирком Боливии заявил об отстранении большей части кандидатов с замечаниями

Глава высшего избирательного суда Боливии Сальвадор Ромеро заявил об отстранении большинства проблемных кандидатов. Об этом сообщает телеканал RTP Bolivia.

По его словам, были отстранены 60 процентов кандидатов, которые получали получали замечания кандидатов и которые должны были предоставить недостающие документы.

Судья отметил, в процессе обжалования находятся кандидатуры экс-президента Эво Моралеса и всех кандидатов кандидатов с замечаниями. По его словам, необходимость сделать тщательный анализ их ситуации, чтобы внести определенность в процесс выборов.

При этом Ромеро затруднился назвать конкретную дату завершения процедуры обжалования. Он заверил, что она будет закончена в ближайшие сроки.

Ранее боливийское Движение к социализму (MAS) в установленный срок подало нужные документы для своего кандидата в сенаторы Эво Моралеса, которому запрещено баллотироваться в президенты.

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Автор: Олег Королев
#боливия #моралес

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