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 Соловьев высмеял призывы не считать РФ правопреемницей СССР

Соловьев высмеял призывы не считать РФ правопреемницей СССР
5:18   18 Февраля 2020
Весь мир

Соловьев высмеял призывы не считать РФ правопреемницей СССР

Соловьев высмеял призывы не считать РФ правопреемницей СССР

Российский телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление судьи Конституционного суда Константина Арановского, который предложил не считать РФ правопреемницей СССР.

Ранее Арановский заявил, что СССР якобы был создан «незаконно». Судья призвал Россию не считать преемницей «репрессивно-террористических деяний» советской власти. Такое мнение он выразил в своем дополнении к постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в годы репрессий.

Соловьев в своем Telegram-канале написал, что подобный призыв может стать крайне негативным прецедентом. По его мнению, после этого возникнут вопросы о том, кто же победил в Великой Отечественной войне, о необходимости отказываться от места в ООН и Совбезен ООН, о пересмотре международных договоров и признании России в границах 1913 года.

«Какие удивительные люди оказываются судьями Конституционного суда», — заключил телеведущий.

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Автор: Олег Королев
#ссср #конституционный суд #соловьев

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