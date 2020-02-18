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Депутаты ГД предлагают запретить отключать услуги ЖКХ должникам

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5:02   18 Февраля 2020
Россия

Депутаты ГД предлагают запретить отключать услуги ЖКХ должникам

Депутаты ГД предлагают запретить отключать услуги ЖКХ должникам

Госдума РФ рассмотрит поправки в Жилищный кодекс, которые запрещают отключение услуг ЖКХ россиянам за долги. Об этом сообщают «Известия».

Желание поддержать документ выразили депутаты из фракций КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. В свою очередь в «Единой России» заявили о необходимости детально их изучить. Правовое управление ГД дало положительное заключение.

Автор документа депутат от КПРФ Алексей Куринный заявил, что из-за отключения ЖКХ страдают не только должники, но и все жильцы многоквартирного дома. Он отметил, что в результате перекрытий канализация выливается в другие квартиры.

Также парламентарий отметил, что нельзя отключать отопление, поскольку семьи, которые не могут себе позволить оплатить счета за газ, в итоге вынуждены жить в холоде.

В свою очередь Минстрой не видит необходимости менять Жилищный кодекс. В ведомстве считают, что данный вопрос уже достаточно урегулирован, а граждане обязаны своевременно оплачивать услуги ЖКХ.

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Автор: Олег Королев
#госдума #услуги жкх

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