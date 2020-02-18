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4:43   18 Февраля 2020
Весь мир

Количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1868

Количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1868

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в материковой части Китая превысило 72,4 тысячи человек. Об этом сообщает госкомитет здравоохранения КНР.

За минувшие сутки в целом по Китаю были выявлены 1886 подтвержденных случаев заражения. Зафиксированы 98 смертей. Из больницы выписался 1701 пациент.

Таким образом, общее число вылечившихся составляет 12,5 552 человек. Общее число летальных случаев - 1 868 тысячи. Точное количество  зараженных - 72 436 человек.

Китайские власти 31 декабря минувшего года уведомили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты выяснили, что возбудителем болезни является новый коронавирус. Организация дала ему официальное название - COVID-19.

В понедельник генеральный директор ВОЗ заявил на брифинге в понедельник, что общее число зараженных за пределами Китая достигло 694, три человека скончались.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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