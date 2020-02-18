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Число жертв коронавируса в китайском Хубэе достигло 1789
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Количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1868

Количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1868

 Число жертв коронавируса в китайском Хубэе достигло 1789

Число жертв коронавируса в китайском Хубэе достигло 1789
3:59   18 Февраля 2020
Весь мир

Число жертв коронавируса в китайском Хубэе достигло 1789

Число жертв коронавируса в китайском Хубэе достигло 1789

Число зараженных новом типом коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 60 тысяч. Об этом сообщает региональный главк комитета здравоохранения.

За сутки количество заразившихся увеличилось на 1807 до 59 989 человек. Всего от коронавируса на территории провинции скончались 1789 человек.

Количество вылеченных пациентов возросло за день на 1223 человек, в общей сложности из больниц выписаны 7862 пациента.

Китайские власти 31 декабря проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (центральная провинция Хубэй). Специалисты выяснили, что возбудителем новой болезни является коронавирус. ВОЗ признала вспышку ситуацию ЧС международного масштаба. Вирус получил от организации название COVID-2019.

Ранее китайские СМИ сообщали, что глава госпиталя в Ухане скончался от коронавируса.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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