Израиль обнародовал снимки последствий ракетного удара по аэропорту Дамаска

Израильская компания ImageSat International (ISI) опубликовала спутниковые снимки последствий ракетного удара, произведенного 13 февраля о аэропорту Дамаска со стороны Израиля. Об этом пишет ФАН.

Атака на окрестности Дамаска была произведена в 23:45 по местному времени. Удар был произведен с территории оккупированных Израилем Голанских высот. Большую часть ракет сбили на подлете с помощью систем ПВО Сирии.

ISI сообщила, что удары были нанесены по объектам иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в международном аэропорту сирийской столицы. Согласно снимкам, в результате авиаударов были разрушены административное здание и склад, а также склады и авиационное укрытие.

Согласно оценкам ISI, серия спутниковых фотографий показывает повреждение зданий вокруг аэропорта. Всего поражены три разные области территории воздушной гавани.

Ранее ФАН сообщал, что в результате авиаудара Израиля погибли четверо бойцов КСИР и трое сирийцев, в том числе — пилот сирийских ВВС.

Удар был нанесен по аэропорту Дамаска через несколько часов после прибытия важного груза из Тегерана. Израильские источники в Twitter утверждают, что самолет привез в Дамаск «комплектующие ракет и другие технологии». Также заявлялось, что на нем лично прибыл новый командир спецподразделения «Сил Кудс» КСИР — бригадный генерал Эсмаил Каани.