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3:42   18 Февраля 2020
Весь мир

Израиль обнародовал снимки последствий ракетного удара по аэропорту Дамаска

Израиль обнародовал снимки последствий ракетного удара по аэропорту Дамаска

Израильская компания ImageSat International (ISI) опубликовала спутниковые снимки последствий ракетного удара, произведенного 13 февраля о аэропорту Дамаска со стороны Израиля. Об этом пишет ФАН.

Атака на окрестности Дамаска была произведена в 23:45 по местному времени. Удар был произведен с территории оккупированных Израилем Голанских высот. Большую часть ракет сбили на подлете с помощью систем ПВО Сирии.

ISI сообщила, что удары были нанесены по объектам иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в международном аэропорту сирийской столицы. Согласно снимкам, в результате авиаударов были разрушены административное здание и склад, а также склады и авиационное укрытие.

Согласно оценкам ISI, серия спутниковых фотографий показывает повреждение зданий вокруг аэропорта. Всего поражены три разные области территории воздушной гавани.

Израиль обнародовал снимки последствий ракетного удара по аэропорту Дамаска

Ранее ФАН сообщал, что в результате авиаудара Израиля погибли четверо бойцов КСИР и трое сирийцев, в том числе — пилот сирийских ВВС.

Удар был нанесен по аэропорту Дамаска через несколько часов после прибытия важного груза из Тегерана. Израильские источники в Twitter утверждают, что самолет привез в Дамаск «комплектующие ракет и другие технологии». Также заявлялось, что на нем лично прибыл новый командир спецподразделения «Сил Кудс» КСИР — бригадный генерал Эсмаил Каани.

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Автор: Олег Королев
#сирия #израиль

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