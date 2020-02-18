Совфед предлагает прописать штрафы за парковку на газонах в КоАП

Совфед до 20 февраля планирует передать предложение о введении ответственности за парковку на газонах в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Об этом сообщила «Парламентской газете» член комитета по конституционному законодательству СФ Ирина Рукавишникова.

Сенатор напомнила, что сейчас есть запрет на парковку на тротуаре и штраф за это, однако штрафа за парковку на газонах и детских площадках - нет.

«Нам предстоит убедить разработчиков кодекса распространить действие имеющейся статьи в том числе и на эти территории», — заявила Рукавишникова.

По его словам, до 20 февраля все соответствующие предложения будут направлены в межведомственную группу. Сенатор отметила, что сейчас идут дискуссии о том, стоит ли включать данную норму в федеральный КоАП.

Рукавишникова отмечает, что суммы штрафов за парковку на газоне определит рабочая группа. По мнению сенатора, штраф для граждан не должен быть более пяти тысяч рублей.

Сенатор подчеркнула, что вопрос администрирования новой нормы остается открытым. По ее мнению, контроль за выполнением стоит оставить либо за ГИБДД, либо наделить муниципалитеты такими же полномочиями, организовав работу «кто раньше выявил нарушение, тот его и фиксирует».