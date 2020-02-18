Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Совфед предлагает прописать штрафы за парковку на газонах в КоАП

Совфед предлагает прописать штрафы за парковку на газонах в КоАП

 Тутберидзе рассказала, как выбирает будущих воспитанниц

Тутберидзе рассказала, как выбирает будущих воспитанниц

Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

 Украина продает три убыточных черноморских порта

Украина продает три убыточных черноморских порта
Совбез ООН обсудит по просьбе России исполнение Минских соглашений

Совбез ООН обсудит по просьбе России исполнение Минских соглашений

 Пушков оценил слова главы МИД Украины о «войне» между Россией и Белоруссией

Пушков оценил слова главы МИД Украины о «войне» между Россией и Белоруссией
Совфед предлагает прописать штрафы за парковку на газонах в КоАП

Совфед предлагает прописать штрафы за парковку на газонах в КоАП

 Тутберидзе рассказала, как выбирает будущих воспитанниц

Тутберидзе рассказала, как выбирает будущих воспитанниц

Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

 Украина продает три убыточных черноморских порта

Украина продает три убыточных черноморских порта
Совбез ООН обсудит по просьбе России исполнение Минских соглашений

Совбез ООН обсудит по просьбе России исполнение Минских соглашений

 Пушков оценил слова главы МИД Украины о «войне» между Россией и Белоруссией

Пушков оценил слова главы МИД Украины о «войне» между Россией и Белоруссией
2:57   18 Февраля 2020
Россия

Совфед предлагает прописать штрафы за парковку на газонах в КоАП

Совфед предлагает прописать штрафы за парковку на газонах в КоАП

Совфед до 20 февраля планирует передать предложение о введении ответственности за парковку на газонах в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). Об этом сообщила «Парламентской газете» член комитета по конституционному законодательству СФ Ирина Рукавишникова.

Сенатор напомнила, что сейчас есть запрет на парковку на тротуаре и штраф за это, однако штрафа за парковку на газонах и детских площадках - нет.

«Нам предстоит убедить разработчиков кодекса распространить действие имеющейся статьи в том числе и на эти территории», — заявила Рукавишникова.

По его словам, до 20 февраля все соответствующие предложения будут направлены в межведомственную группу. Сенатор отметила, что сейчас идут дискуссии о том, стоит ли включать данную норму в федеральный КоАП.

Рукавишникова отмечает, что суммы штрафов за парковку на газоне определит рабочая группа. По мнению сенатора, штраф для граждан не должен быть более пяти тысяч рублей.

Сенатор подчеркнула, что вопрос администрирования новой нормы остается открытым. По ее мнению, контроль за выполнением стоит оставить либо за ГИБДД, либо наделить муниципалитеты такими же полномочиями, организовав работу «кто раньше выявил нарушение, тот его и фиксирует».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#парковка #коап #газон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...