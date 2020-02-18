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Совбез ООН обсудит по просьбе России исполнение Минских соглашений

Совбез ООН обсудит по просьбе России исполнение Минских соглашений

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2:21   18 Февраля 2020
Весь мир

Совбез ООН обсудит по просьбе России исполнение Минских соглашений

Совбез ООН обсудит по просьбе России исполнение Минских соглашений

Совет безопасности ООН обсудит во вторник исполнение Минских соглашений.

Заседание пройдет по просьбе России. В запросе говорится, что обсуждение пройдет в связи с пятой годовщиной комплекса мер по реализации Минских соглашений.

Ожидается, что членов СБ проинформирует о ситуации спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Хайди Грау.

Во время заседания Россия ожидает получения информации о реализации Киевом своих обязательств в рамках минских соглашений и договоренностей, в том числе достигнутых на саммите в Париже 9 декабря.

Российская сторона отмечает, что за прошедшие пять лет существования комплекса мер, утвержденных СБ в резолюции 2202, РФ не увидела ни одного реализованного политического обязательства со стороны Киева.

В заседании Генассамблеи ООН примет участие глава МИД Украины Вадим Пристайко Ожидается, что представители Украины также будут участвовать в заседании.

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Автор: Олег Королев
#минские соглашения #сб оон

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