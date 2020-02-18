Совбез ООН обсудит по просьбе России исполнение Минских соглашений
Совет безопасности ООН обсудит во вторник исполнение Минских соглашений.
Заседание пройдет по просьбе России. В запросе говорится, что обсуждение пройдет в связи с пятой годовщиной комплекса мер по реализации Минских соглашений.
Ожидается, что членов СБ проинформирует о ситуации спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Хайди Грау.
Во время заседания Россия ожидает получения информации о реализации Киевом своих обязательств в рамках минских соглашений и договоренностей, в том числе достигнутых на саммите в Париже 9 декабря.
Российская сторона отмечает, что за прошедшие пять лет существования комплекса мер, утвержденных СБ в резолюции 2202, РФ не увидела ни одного реализованного политического обязательства со стороны Киева.
В заседании Генассамблеи ООН примет участие глава МИД Украины Вадим Пристайко Ожидается, что представители Украины также будут участвовать в заседании.