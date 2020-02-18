Глава МВД Украины отверг идею о совместном патрулировании границы в Донбассе

Украина не рассматривает возможность совместного с представителями ЛНР и ДНР патрулирования границы с Россией в Донбассе, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с идеей патрулирования границы с РФ в Донбассе. Авакав пояснил, что речь шла о хорватском опыте патрулирования совместными группами полицейских с участием ОБСЕ.

Глава МИД Украины заявил, что данное предложение было озвучено в рамках «нормандского формата», но не украинской стороной. По его словам, Киев рассматривает возможность поэтапного выхода на границу, подразумевающий патрулирование участков по очереди.

«О совместном контроле границы речь не идет. Контроль либо есть, либо нет», — подчеркнул Аваков.

Глава МВД Украины заявил, что возможно совместное патрулирование территории Донбасса украинскими полицейскими с представителями местных общин. При этом он подчеркнул, что в патрулировать Донбасс будут вооруженные украинские полицейские.