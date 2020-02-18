Пушков оценил слова главы МИД Украины о «войне» между Россией и Белоруссией
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал главу МИД Украины Вадима Пристайко за слова об отношениях между Белоруссией и РФ. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Украинский министр ранее заявил, что Белоруссию якобы ожидает «тяжелое время» и даже «война с Россией».
По мнению Пушкова, чем дальше Пристайко находится на посту министра иностранных дел Украины, тем больше он становится похожим на своего предшественника Павла Климкина.
Российский парламентарий отметил, что заявления о «войне России и Белоруссии» являются смесью дешевой пропаганды и примитивного маневра, целью которой является стравливание Москвы и Минска.
Пушков подчеркнул, что слова Пристайко никак не связаны с дипломатией.
Чем дольше Пристайко находится на посту главы МИД Украины, тем больше он становится похож на Климкина. Явная чушь о том, будто Белоруссию ждёт война с Россией, - это смесь дешёвой пропаганды и примитивного манёвра с целью стравить Москву и Минск. Тут дипломатией и не пахнет.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 17, 2020