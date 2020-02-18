Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Тутберидзе рассказала, как выбирает будущих воспитанниц

Тутберидзе рассказала, как выбирает будущих воспитанниц

Глава временного госпиталя в Ухане умер от коронавируса

Глава временного госпиталя в Ухане умер от коронавируса

Украина продает три убыточных черноморских порта

Украина продает три убыточных черноморских порта

 Президент Узбекистана 19 февраля прилетит в Турцию

Президент Узбекистана 19 февраля прилетит в Турцию

Пушков оценил слова главы МИД Украины о «войне» между Россией и Белоруссией

Пушков оценил слова главы МИД Украины о «войне» между Россией и Белоруссией

 Лавров и Шойгу обсудят с итальянскими коллегами контроль над вооружениями и Ливию

Лавров и Шойгу обсудят с итальянскими коллегами контроль над вооружениями и Ливию

Тутберидзе рассказала, как выбирает будущих воспитанниц

Тутберидзе рассказала, как выбирает будущих воспитанниц

Глава временного госпиталя в Ухане умер от коронавируса

Глава временного госпиталя в Ухане умер от коронавируса

Украина продает три убыточных черноморских порта

Украина продает три убыточных черноморских порта

 Президент Узбекистана 19 февраля прилетит в Турцию

Президент Узбекистана 19 февраля прилетит в Турцию

Пушков оценил слова главы МИД Украины о «войне» между Россией и Белоруссией

Пушков оценил слова главы МИД Украины о «войне» между Россией и Белоруссией

 Лавров и Шойгу обсудят с итальянскими коллегами контроль над вооружениями и Ливию

Лавров и Шойгу обсудят с итальянскими коллегами контроль над вооружениями и Ливию

1:30   18 Февраля 2020
Весь мир

Пушков оценил слова главы МИД Украины о «войне» между Россией и Белоруссией

Пушков оценил слова главы МИД Украины о «войне» между Россией и Белоруссией

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал главу МИД Украины Вадима Пристайко за слова об отношениях между Белоруссией и РФ. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Украинский министр ранее заявил, что Белоруссию якобы ожидает «тяжелое время» и даже «война с Россией».

По мнению Пушкова, чем дальше Пристайко находится на посту министра иностранных дел Украины, тем больше он становится похожим на своего предшественника Павла Климкина.

Российский парламентарий отметил, что заявления о «войне России и Белоруссии» являются смесью дешевой пропаганды и примитивного маневра, целью которой является стравливание Москвы и Минска.

Пушков подчеркнул, что слова Пристайко никак не связаны с дипломатией.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #пушков #пристайко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...