Пушков оценил слова главы МИД Украины о «войне» между Россией и Белоруссией

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал главу МИД Украины Вадима Пристайко за слова об отношениях между Белоруссией и РФ. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Украинский министр ранее заявил, что Белоруссию якобы ожидает «тяжелое время» и даже «война с Россией».

По мнению Пушкова, чем дальше Пристайко находится на посту министра иностранных дел Украины, тем больше он становится похожим на своего предшественника Павла Климкина.

Российский парламентарий отметил, что заявления о «войне России и Белоруссии» являются смесью дешевой пропаганды и примитивного маневра, целью которой является стравливание Москвы и Минска.

Пушков подчеркнул, что слова Пристайко никак не связаны с дипломатией.