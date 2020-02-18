Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Тутберидзе рассказала, как выбирает будущих воспитанниц

Тутберидзе рассказала, как выбирает будущих воспитанниц

Глава временного госпиталя в Ухане умер от коронавируса

Глава временного госпиталя в Ухане умер от коронавируса

Украина продает три убыточных черноморских порта

Украина продает три убыточных черноморских порта

 Президент Узбекистана 19 февраля прилетит в Турцию

Президент Узбекистана 19 февраля прилетит в Турцию

Пушков оценил слова главы МИД Украины о «войне» между Россией и Белоруссией

Пушков оценил слова главы МИД Украины о «войне» между Россией и Белоруссией

 Лавров и Шойгу обсудят с итальянскими коллегами контроль над вооружениями и Ливию

Лавров и Шойгу обсудят с итальянскими коллегами контроль над вооружениями и Ливию

Тутберидзе рассказала, как выбирает будущих воспитанниц

Тутберидзе рассказала, как выбирает будущих воспитанниц

Глава временного госпиталя в Ухане умер от коронавируса

Глава временного госпиталя в Ухане умер от коронавируса

Украина продает три убыточных черноморских порта

Украина продает три убыточных черноморских порта

 Президент Узбекистана 19 февраля прилетит в Турцию

Президент Узбекистана 19 февраля прилетит в Турцию

Пушков оценил слова главы МИД Украины о «войне» между Россией и Белоруссией

Пушков оценил слова главы МИД Украины о «войне» между Россией и Белоруссией

 Лавров и Шойгу обсудят с итальянскими коллегами контроль над вооружениями и Ливию

Лавров и Шойгу обсудят с итальянскими коллегами контроль над вооружениями и Ливию

1:07   18 Февраля 2020
Весь мир

Лавров и Шойгу обсудят с итальянскими коллегами контроль над вооружениями и Ливию

Лавров и Шойгу обсудят с итальянскими коллегами контроль над вооружениями и Ливию

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини обсудят вопросы стратегической стабильности, а также сотрудничество в военной сфере и контроле на вооружениями в Сирии и Ливии.

Лавров в преддверии встречи в интервью итальянской газете La Stampa заявил, что рассчитывает на позитивную отдачу от российско-итальянских переговоров, которые состоятся 18 февраля в Риме.

По его словам, Москва рассматривает их как хорошую возможность провести комплексный анализ ключевых проблем современности, а также попытаться выйти на скоординированные между сторонами шаги.

Отдельные консультации пройдут между Шойгу и Гуэрини, Лавровым и Ди Майо. Российских министров также примет глава правительства Италии Джузеппе Конте.

Формат «2+2» с Италией действует с 2009 года, однако в его работе был большой перерыв из-за ухудшения отношений с ЕС после обострения ситуации на Украине. Последняя встреча состоялась в декабре 2019, предыдущая - в 2013 году.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #италия #сирия #ливия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...