Лавров и Шойгу обсудят с итальянскими коллегами контроль над вооружениями и Ливию

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини обсудят вопросы стратегической стабильности, а также сотрудничество в военной сфере и контроле на вооружениями в Сирии и Ливии.

Лавров в преддверии встречи в интервью итальянской газете La Stampa заявил, что рассчитывает на позитивную отдачу от российско-итальянских переговоров, которые состоятся 18 февраля в Риме.

По его словам, Москва рассматривает их как хорошую возможность провести комплексный анализ ключевых проблем современности, а также попытаться выйти на скоординированные между сторонами шаги.

Отдельные консультации пройдут между Шойгу и Гуэрини, Лавровым и Ди Майо. Российских министров также примет глава правительства Италии Джузеппе Конте.

Формат «2+2» с Италией действует с 2009 года, однако в его работе был большой перерыв из-за ухудшения отношений с ЕС после обострения ситуации на Украине. Последняя встреча состоялась в декабре 2019, предыдущая - в 2013 году.