Председатель Мюнхенской конференции внесен в базу украинского сайта «Миротворец»

Скандальный украинский сайт «Миротворец» внес главу Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера в свою базу данных.

На сайте Мюнхенской конференции в пятницу был обнародован план по урегулированию ситуацию на Украине, однако позже он был удален. В числе автором документа значится бывший министр обороны Британии Дес Браун, экс-глава МИД РФ Игорь Иванов, а также Ишингер.

На сайте «Мировотворца» отмечается, что Вольфганг Ишигнер внесен в базу за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Украинский «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых сайт разглашает личные данные ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, журналистов и других граждан, которые называются «изменниками родины». В базу также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. При этом при этом «Миротворец» не является официальным ресурсом украинских властей.