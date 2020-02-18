Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Тутберидзе рассказала, как выбирает будущих воспитанниц

Тутберидзе рассказала, как выбирает будущих воспитанниц

Глава временного госпиталя в Ухане умер от коронавируса

Глава временного госпиталя в Ухане умер от коронавируса

Украина продает три убыточных черноморских порта

Украина продает три убыточных черноморских порта

 Президент Узбекистана 19 февраля прилетит в Турцию

Президент Узбекистана 19 февраля прилетит в Турцию

Пушков оценил слова главы МИД Украины о «войне» между Россией и Белоруссией

Пушков оценил слова главы МИД Украины о «войне» между Россией и Белоруссией

 Лавров и Шойгу обсудят с итальянскими коллегами контроль над вооружениями и Ливию

Лавров и Шойгу обсудят с итальянскими коллегами контроль над вооружениями и Ливию

Тутберидзе рассказала, как выбирает будущих воспитанниц

Тутберидзе рассказала, как выбирает будущих воспитанниц

Глава временного госпиталя в Ухане умер от коронавируса

Глава временного госпиталя в Ухане умер от коронавируса

Украина продает три убыточных черноморских порта

Украина продает три убыточных черноморских порта

 Президент Узбекистана 19 февраля прилетит в Турцию

Президент Узбекистана 19 февраля прилетит в Турцию

Пушков оценил слова главы МИД Украины о «войне» между Россией и Белоруссией

Пушков оценил слова главы МИД Украины о «войне» между Россией и Белоруссией

 Лавров и Шойгу обсудят с итальянскими коллегами контроль над вооружениями и Ливию

Лавров и Шойгу обсудят с итальянскими коллегами контроль над вооружениями и Ливию

0:43   18 Февраля 2020
Весь мир

Председатель Мюнхенской конференции внесен в базу украинского сайта «Миротворец»

Председатель Мюнхенской конференции внесен в базу украинского сайта «Миротворец»

Скандальный украинский сайт «Миротворец» внес главу Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера в свою базу данных.

На сайте Мюнхенской конференции в пятницу был обнародован план по урегулированию ситуацию на Украине, однако позже он был удален. В числе автором документа значится бывший министр обороны Британии Дес Браун, экс-глава МИД РФ Игорь Иванов, а также Ишингер.

На сайте «Мировотворца» отмечается, что Вольфганг Ишигнер внесен в базу за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Украинский «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых сайт разглашает личные данные ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, журналистов и других граждан, которые называются «изменниками родины». В базу также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.  При этом при этом «Миротворец» не является официальным ресурсом украинских властей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #миротворец

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...