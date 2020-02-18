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0:20   18 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Украина продает три убыточных черноморских порта

Украина продает три убыточных черноморских порта

Три украинских государственных порта («Усть-Дунайск», «Скадовск», «Белгород-Днестровский»), которые имеют выход к Черному морю были внесены в перечень объектов на приватизацию из-за их убыточности. Об этом сообщил Фонд госимущества Украины (ФГИ) в Facebook.

Ранее украинские министерство развития я экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило о передаче более трех сотен государственных предприятий в ФГИ для их дальнейшей приватизации.

Отмечается, что среди почти тысячи объектов, подлежащих приватизации, есть немало «интересных и достойных»,  в частности - три торговых порта. Подчеркивается, что данные объекты являются убыточными для государства и не имеют средств на полную выплату зарплаты своими работниками.

В сообщении говорится, что задача найти ответственных инвесторов, которые не только наладят управление, но помогут в сохранении самого ценного - работников. Основной целью приватизации называется «привлечение инвестиций на развитие предприятие», а также «создание рабочих мест».

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Автор: Олег Королев
#украина #порты #экономика украины

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