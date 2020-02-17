Российские и турецкие военные провели в Сирии совместное патрулирование

Представители российской военной полиции совместно с турецкими военными провели патрулирование в сирийской провинции Хасеке, а также самостоятельно провели патрулирование в провинциях Ракка и Алеппо.

Об этом в понедельник вечером сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев.

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Камышлы — Шейрек — Деллик — Касра — Арада-Кебира — Касра — Таврат — Шавкат — Деллик — Шейрек — Камышлы в провинции Хасеке», — сообщил Журавлев журналистам, отметив, что патрулирование проводится в соответствии с российско-турецким меморандумом о взаимопонимании, подписанным в Сочи 22 октября 2019 года.

Также, по словам Журавлева, подразделения российской военной полиции провели патрулирование по маршрутам в провинциях Ракка и Алеппо, а армейская авиация провела воздушное патрулирование с аэродрома Кашимилия.

«Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий», — добавил руководитель ЦПВС.

Также он сообщил, что за минувшие сутки Центр по примирению провел гуманитарную акцию в поселке Хаддж-Игаб в провинции Ракка. Сотрудники ЦПВС раздали мирным сирийцам 250 продовольственных наборов, общий вес которых составил около одной тонны.

При этом ЦПВС зафиксировал в течение суток 24 обстрела со стороны незаконных бандформирований на территории Идлибской зоны деэскалации.