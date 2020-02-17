Турция настаивает на переговорах, чтобы сохранить влияние в сирийском Идлибе

Сирийским властям необходимо выстраивать переговоры с Турцией таким образом, чтобы террористы в Идлибе были уничтожены, в этом нет и не может быть никаких сомнений.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) высказал эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

«Как можно оставлять террористов, как нарыв на теле суверенной страны? Естественно, нужно удалять эту опухоль», — подчеркнул он.

При этом эксперт отметил неизменность турецкой позиции в вопросе Идлиба, объяснив это желанием Турции сохранить в своих руках контроль над этим регионом

«Естественно, Турция хочет сохранить свое влияние в этом регионе, а также имеющиеся контролируемые группировки. Анкара хотела бы, чтобы они продолжали оставаться в Идлибе. Сейчас Турция хочет не только остановить успешное наступление, но и сделать все возможное, чтобы сирийская армия отошла на прошлые позиции. Это главная цель Анкары», — объяснил Фитин.

При этом эксперт все же не исключил возможности проведения успешных переговоров с Турцией по сирийскому Идлибу, несмотря на довольно категоричную позицию Анкары. Он напомнил, что Россия и Турция заключили несколько положительных соглашений по сирийской ситуации и в рамках договоренностей проводят совместное патрулирование в районе турецко-сирийской границы на севере САР.

«Необходимо отметить, что это уже не первое усиление напряжения ситуации в отношениях. Тем не менее, в последние годы как-то удавалось договариваться с турецкой стороной. Поэтому надежда остается, что и в этот раз получится прийти к соглашению, а не привести к крупномасштабным боевым действиям, — отметил эксперт в заключение. — Главная задача Сирии полностью ликвидировать этот анклав террористов в регионе. И на своей территории она вправе вести любые боевые действия».

Несмотря на довольно категоричную позицию по сирийскому Идлибу, эксперт Российского института стратегических исследований не исключает возможности успешных переговоров с Турцией по этому вопросу.

Тут следует заметить, что Россия и Турция уже имеют ряд положительных соглашений по ситуации в Сирии, также в рамках договоренностей проводится совместное патрулирование в районе сирийско-турецкой границы на севере страны.

Напомним, 17 января в Москве представители России и Турции провели переговоры по судьбе сирийского Идлиба. Как сообщило турецкое Министерство иностранных дел, российско-турецкие консультации по данному вопросу продолжатся в Москве во вторник, 18 февраля, так как в понедельник заключительное соглашение подписано не было.

Как отмечает ФАН, по имеющейся информации, 17 февраля Турция обсуждала с российской стороной способы имплементации сочинских договоренностей в собственной искаженной интерпретации. То есть вместо исполнения соглашений, достигнутых в Сочи 22 октября 2019 года, Анкара пытается продвинуть идею немедленного введения в Большом Идлибе режима прекращения боевых действий и срочного отвода сирийских правительственных сил на «линию Сочи». Российские представители от этого решительного плана отказались.