Тутберидзе рассказала, как выбирает будущих воспитанниц

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, как происходит процесс отбора спортсменок в ее команду. Об этом сообщает «ИноСМИ», ссылаясь на японский канал TV Asahi.

«Всех приходящих фигуристок я сразу веду на лед. Там мне решение подсказывает мое внутреннее чувство. Если я не ощущаю в себе какого-то "звоночка", то, скорее всего, не беру очередную ученицу», — заявила тренер.

Она также задает себе вопрос, сможет ли принять и полюбить фигуристку, а основываясь на ответах принимает решение.

Тутберидзе воспитала самых известных фигуристок в России и мире — Алену Косторную, Анну Щербакову, Александру Трусову, которые ранее заняли весь пьедестал на чемпионате Европы. Олимпийская чемпионка Алина Загитова также является воспитанницей Тутберидзе.