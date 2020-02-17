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22:22   17 Февраля 2020
Россия

Глава временного госпиталя в Ухане умер от коронавируса

Глава временного госпиталя в Ухане умер от коронавируса

Глава временного госпиталя «Учан» в китайском Ухане умер, заразившись коронавирусом. Об этом в понедельник сообщает газета «Жэньминь Жибао».

По данным газеты, врач по имени Лю Чжимин умер 17 февраля. 

«Он стал первым главой медицинского учреждения, скончавшимся от коронавируса», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии.

Китай столкнулся со вспышкой неизвестной пневмонии в декабре 2019 года. Очаг распространения инфекции находился, предположительно, на мясном рынке в городе Ухань.

По последним данным, количество инфицированных в провинции Хубэй превысило 58,1 тысячи, умерли 1696 человек, выздоровели — 6639 граждан.

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Автор: Софья Белоцерковская
#общество #весь мир #коронавирус

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