Глава временного госпиталя в Ухане умер от коронавируса

Глава временного госпиталя «Учан» в китайском Ухане умер, заразившись коронавирусом. Об этом в понедельник сообщает газета «Жэньминь Жибао».

По данным газеты, врач по имени Лю Чжимин умер 17 февраля.

«Он стал первым главой медицинского учреждения, скончавшимся от коронавируса», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии.

Китай столкнулся со вспышкой неизвестной пневмонии в декабре 2019 года. Очаг распространения инфекции находился, предположительно, на мясном рынке в городе Ухань.

По последним данным, количество инфицированных в провинции Хубэй превысило 58,1 тысячи, умерли 1696 человек, выздоровели — 6639 граждан.