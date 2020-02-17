Генерал ФСБ призвал изгнать пособников терроризма с российского инфополя

Бывший разведчик, генерал-майор ФСБ в запасе, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов заявил, что в России необходимо искоренить инфопространство, используемое либеральными СМИ для распространения фейков и оправдания террористов, передает «ПолитЭксперт» в понедельник, 17 февраля.

По мнению Михайлова, в нашей стране назрела острая необходимость в изменениях законодательства, касающегося информационной сферы. Речь идет о распространении призывов к массовым беспорядкам и терактам, которые нужно пресекать, отметил собеседник интенет-издания.

«Для того, чтобы был порядок, необходимо несколько составляющих, которые уже давно вписаны в 10 заповедей. Призывы убить, украсть или добыть деньги для террористической деятельности сюда вписываются», — объяснил бывший разведчик.

У нас есть Роскомнадзор, который может объявлять предостережения, однако с точки зрения интернета сделать это сложно, отметил он и призвал правильно использовать этот инструментарий. Что касается лиц, которые занимаются пропагандой, им необходимо определить особые границы дозволенного, через которые уже нельзя переступать, резюмировал Михайлов.