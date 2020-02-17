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20:54   17 Февраля 2020
Россия

Финансируемые Западом НКО продвигают идеи евроинтеграции в Крыму

Финансируемые Западом НКО продвигают идеи евроинтеграции в Крыму

Огромное количество некоммерческих организаций работают на территории Крыма для подрыва и дестабилизации общественных и политических процессов в регионе. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в беседе с «ПолитЭкспертом» в понедельник, 17 февраля. 

По словам собеседника интернет-издания, к такому выводу пришли журналисты ИА «Крыминформ» и Специалисты Фонда защиты национальных ценностей. Неприятное открытие было сделано во время мониторинговой деятельности, во время которой фиксировались случаи мошенничества. 

«Мы стали копать и узнали, что честные журналисты полуострова давно проводили свои расследования, которые на широкую публику не выходили», – рассказал Малькевич.

Глава ФЗНЦ отметил, что ряд работающих на территории полуострова НКО получают финансирование из-за рубежа либо напрямую, либо выступают посредниками в этом процессе. При этом основной их целью является популяризация так называемой евроинтеграции. 

Вряд ли в правительстве кто-то в курсе, что Украина финансирует форум общественных организаций Крыма. Так, симферопольская городская общественная организация «Демократические и общественные инициативы» получает только по-белому на счет более 230 тысяч рублей на дискуссию о том, зачем Крыму необходима Европа, а Европе — Крым, указал он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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