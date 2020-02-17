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20:30   17 Февраля 2020
Весь мир

Асад поздравил САА с освобождением Алеппо от террористов

Асад поздравил САА с освобождением Алеппо от террористов

Президент Сирии Башар Асад поздравил солдат САА и жителей Алеппо с освобождением пригородов от террористов. Он также пообещал вести борьбу с боевиками до конца. Его слова транслировал государственный телеканал Сирии в понедельник, 17 февраля. 

«Освобождение Алеппо еще не значит, что война закончилась. Мы продолжим освобождать нашу территорию, несмотря на то, что думают по этому поводу другие», — заявил он. 

По словам Асада, Алеппо заплатил большую цену — годы жестоких бомбардировок, десятки тысяч мучеников, раненых, сирот и вдов, а также нехватку воды, электричества и предметов первой необходимости. 

По мнению главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад», военного эксперта Бориса Рожина, взятие под контроль Алеппо не говорит об окончании войны в Сирии. Однако довольно слабый отпор террористов показал, что это была значительная победа сирийской армии.

Эксперт не исключил, что террористы могут попробовать ударить более дальнобольным оружием. Однако все равно вероятность успеха крайне низкая, резюмировал Рожин. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сирия #алеппо #общество

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