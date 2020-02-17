Навальный раскритиковал власти за отказ усугублять положение наркоманов

Псевдооппозиционер Алексей Навальный высоко оценил фильм Юрия Дудя о борьбе с ВИЧ в России. Рассуждая о заболевании, он в очередной раз заявил, что в нашей стране «не работает ничего». Есть ли хоть доля разумности в словах блогера, разбиралось интернет-издание Nation News.

Серьезные проблемы для Алексея Навального всегда были отличным поводом для критики властей в России. Недавно он высказался о фильме Дудя про эпидемию ВИЧ в России. Оппозиционер похвалил журналиста за работу, а затем традиционно начал хаять нашу страну за «бездействие». Больше всего блогера возмутило, что страдающих наркозависимостью людей в России отказываются лечить метадоном.

«Ну, там много говорят про метадоновую терапию. Правоохранительная система провалилась. Система того, чтобы что-то делать с этими наркоманами — давать им шприцы, раздавать бесплатно, лечить метадоном, не лечить метадоном. Есть разные взгляды на эту проблему, но не делается ничего», — возмущается глава признанного иноагентом ФБК.

Однако Алексей не учел, что метадоновая терапия — это достаточно спорная вещь. Автор книги «Метадон» Эндрю Престон заявляет, что заместительная терапия не может избавить человека от наркозависимости, в основе которой лежит эмоциональное желание. То же самое говорится в изданной в США книге Альянса по наркополитике, в которой сказано, метадоном можно значительно поднять уровень переносимости опиатов у пациентов, однако если они вернутся к пагубной привычке, им потребуется еще большая доза, что приведет к росту зависимости.

В России метадон также запрещен для оборота и противопоказан для лечения наркобольных. Несмотря на все заявленные качества, метадон все же является синтетическим опиоидом. Об этом еще в 2016 году заявили в Минздраве. В РФ разумно отказались лечить наркоманов при помощи наркотиков, а Навальный в очередной раз доказал, что использует любой повод для критики властей и даже не пытается хоть чуть-чуть понять правильные действия государства.