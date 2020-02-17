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19:02   17 Февраля 2020
Россия

Шойгу присвоили звание почетного доктора университета обороны в Сербии

Шойгу присвоили звание почетного доктора университета обороны в Сербии

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу получил звание почетного доктора университета обороны Сербии. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщает РИА Новости. 

Соответствующее звание вручается за научные и общественные заслуги, а также помощь в развитии высшего образования, технологий и науки. 

Во время торжественной церемонии ректор университета Горан Радонванович отметил неизмеримый вклад российского генерала в развитие двусторонних отношений в области обороны, в том числе военного образования. 

«Вы оказали нам честь тем, что мы можем называть вас своим, и что наши курсанты смогут с гордостью говорить о вас, как о человеке, у которого есть чему поучиться», — сказал министр обороны Сербии Александр Вулин.

Российский министр, в свою очередь, поблагодарил руководство вуза за высокую оценку его труда и присвоение звания почетного доктора университета обороны.

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Автор: Софья Белоцерковская
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