Партия Порошенко потребовала у Зеленского ответа по поездке на парад Победы

Партия бывшего украинского лидера Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала, чтобы действующий президент Владимир Зеленский публично заявил, планирует ли он ехать в Москву на парад Победы 9 мая. Об этом стало известно в понедельник, 17 февраля.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что на юбилей Победы в Москву в 2020 году прибудут лидеры 17-ти государств. Украинский депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович предложил сформировать в парламент делегацию для участия в торжественном мероприятии.

«Считаем, что уже настал тот момент, когда президент Владимир Зеленский должен четко публично заявить, допускает ли он свое участие в так называемом параде Победы в Москве 9 мая 2020 года», — говорится в сообщении партии.

Партия Порошенко призвала Зеленского публично ответить, поедет ли он в Россию в мае, присоединившись к «делегации реваншистов из ОПЗЖ [»Оппозиционная платформа — За жизнь» — ред.]. Кроме этого, в «Европейской солидарности» возмутились, что руководство украинского парламента не отреагировало на предложение Рабиновича.