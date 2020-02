РФ и Эфиопия планируют подписать соглашение о создании центра биоисследований

Москва и Аддис-Абеба в 2020 году могут подписать межправительственное соглашение о создании центра биологических исследований. Об этом в комментарии РИА Новости заявил посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин.

По его словам, сейчас Москва и Аддис-Абеба прорабатывают вопрос о преобразовании действовавшей в Эфиопии свыше 30 лет смешанной российско-эфиопской биологической экспедиции в постоянно действующий центр биологических исследований​​​.

Российский посол отметил, что РФ и Эфиопия уже проделали большую работу, поэтому страны выходят на финишную прямую в согласовании проекта этого документа.

Российско-эфиопская биологическая экспедиция работает с 1987 года по договору с правительством Эфиопии. Ранее академик РАН Юрий Дгебуадзе сообщил, что экспедиция открыла 21 новый вид млекопитающих. По его словам, во многих африканских регионах, в том числе в Эфиопии, природа сохранилась в первозданном виде.

