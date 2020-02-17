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18:10   17 Февраля 2020
Россия

Макаров ответил на заявление Помпео о Петербурге

Макаров ответил на заявление Помпео о Петербурге

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров раскритиковал заявления госсекретаря США Майка Помпео о непривлекательности Петербурга для бизнеса. Его слова передает в понедельник РИА Новости. 

Ранее Помпео заявил, что свободные государства «всегда успешнее» и добавил, что именно поэтому люди запускают бизнес в Кремниевой долине, а не в Санкт-Петербурге. 

«Подобные некомпетентные и непрофессиональные заявления ничего, кроме недоумения и сожаления, не вызывают», — заявил Макаров.

Он подчеркнул, что в Петербурге бизнес «растет стабильно и непрерывно», о чем говорит ежегодно увеличивающийся городской бюджет. Депутат также отметил, что для инвесторов в городе созданы самые комфортные условия. 

«Недаром вот уже много лет Петербург является одним из лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности», — отметил он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #помпео

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