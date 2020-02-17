Макаров ответил на заявление Помпео о Петербурге
Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров раскритиковал заявления госсекретаря США Майка Помпео о непривлекательности Петербурга для бизнеса. Его слова передает в понедельник РИА Новости.
Ранее Помпео заявил, что свободные государства «всегда успешнее» и добавил, что именно поэтому люди запускают бизнес в Кремниевой долине, а не в Санкт-Петербурге.
«Подобные некомпетентные и непрофессиональные заявления ничего, кроме недоумения и сожаления, не вызывают», — заявил Макаров.
Он подчеркнул, что в Петербурге бизнес «растет стабильно и непрерывно», о чем говорит ежегодно увеличивающийся городской бюджет. Депутат также отметил, что для инвесторов в городе созданы самые комфортные условия.
«Недаром вот уже много лет Петербург является одним из лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности», — отметил он.