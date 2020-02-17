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17:43   17 Февраля 2020
Россия

Скабеева посмеялась над словами протоиерея Смирнова о женщинах

Скабеева посмеялась над словами протоиерея Смирнова о женщинах

Журналистку Ольгу Скабееву рассмешили слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил регистрацию брака с покупкой автомобиля. 

Ранее представитель РПЦ сравнил женщин, которые живут с мужчинами без штампа в паспорте, с «бесплатными проститутками». Позже Смирнов объяснил, что намеренно использовал такое слово, чтобы обратить внимание россиян на «проблему» и «защитить женщин» от плохого отношения со стороны мужчин. 

Во время эфира программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» протоиерей заявил, что мужчина показывает себя с отрицательной стороны, когда сожительствует с женщиной, будучи неженатым. 

«Когда мужчина покупает автомобиль, он почему-то его регистрирует, и ему даже дают два регистрационных номера — спереди и сзади. Когда же мужчина получает квартиру, то так же очень быстро ее регистрирует. Почему же брак считается чем-то третьестепенным?»  — поинтересовался священнослужитель.

Ольга Скабеева в ответ на реплику священнослужителя рассмеялась. 

«Ну, вы сравнили», — ответила она.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #автомобиль #общество

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