Скабеева посмеялась над словами протоиерея Смирнова о женщинах

Журналистку Ольгу Скабееву рассмешили слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил регистрацию брака с покупкой автомобиля.

Ранее представитель РПЦ сравнил женщин, которые живут с мужчинами без штампа в паспорте, с «бесплатными проститутками». Позже Смирнов объяснил, что намеренно использовал такое слово, чтобы обратить внимание россиян на «проблему» и «защитить женщин» от плохого отношения со стороны мужчин.

Во время эфира программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» протоиерей заявил, что мужчина показывает себя с отрицательной стороны, когда сожительствует с женщиной, будучи неженатым.

«Когда мужчина покупает автомобиль, он почему-то его регистрирует, и ему даже дают два регистрационных номера — спереди и сзади. Когда же мужчина получает квартиру, то так же очень быстро ее регистрирует. Почему же брак считается чем-то третьестепенным?» — поинтересовался священнослужитель.

Ольга Скабеева в ответ на реплику священнослужителя рассмеялась.