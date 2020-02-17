Военный эксперт Рожин назвал значительной победой армии САР взятие Алеппо под контроль

Взятие под полный контроль Алеппо не говорит об окончании войны в Сирии, но для города, людей и страны это значимо. Такими словами военный эксперт Борис Рожин прокомментировал Федеральному агентству новостей освобождение крупнейшего сирийского города.

По его словам, освобождение западных районов позволит прекратить обстрелы боевиков по позициям мирных жителей. Нельзя исключать, что террористы попробуют ударить более дальнобойным оружием.

Однако вероятность успеха тут крайне низкая, считает Борис Рожин, поскольку сирийская армия продолжит освобождать новые территории. Правительство САР не только заполучило контроль, но и вернуло те территории, которые страна потеряла семь-восемь лет назад.