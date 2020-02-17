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17:28   17 Февраля 2020
Россия

Соболь расскажет о «плохой России» на саммите по правам человека в Женеве

Соболь расскажет о «плохой России» на саммите по правам человека в Женеве

Любовь Соболь объявила, что выступит на саммите по правам человека в Женеве. Активистка ретвитнула запись исполнительного директора неправительственной организации UN Watch Гилеля Нойера со своим изображением, передает в понедельник Федеральное агентство новостей

По мнению ФАН, Соболь стала участницей мероприятия только за счет своей медийности. Организаторы саммита понимали, что необходимо пригласить представителя России. Промониторив прессу, они обратили внимание на самого громкого «оппозиционера» 2019 года, который хорошо известен на Западе. Таким «героем» и оказалась юристка признанного иноагентом ФБК.

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Прошлым летом во время незаконных протестов в Москве Соболь провела масштабную пиар-акцию, устраивая голодовку, «побег» из ОВД и задержание «на камеру». Активистку даже прозвали «русской Жанной Д'Арк». Подобное сравнение неудачно, ведь национальная героиня Франции, в отличие от Соболь, сражалась на стороне короля. Но созданный ею образ на Западе быстро распознали как «свой», отмечает агентство.

Любой будущей звезде «оппозиции», которая хотела бы побывать в Женеве за счет UN Watch, нужно всего лишь чаще давать интервью западным изданиям и писать в блогах антироссийские статьи. На западе подобную деятельность обязательно расценят как «правозащитную» и заприметят вас, пригласив выступить на саммите.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #соболь

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