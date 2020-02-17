Сербские военные поучаствуют в Московской конференции по безопасности

Сербский министр обороны Александр Вулин встретился с российским коллегой Сергеем Шойгу. По его словам, сербские военные поучаствуют в Московской конференции по международной безопасности, военно-техническом форуме «Армия» и Армейских международных играх в 2020 году.

«Хочу поблагодарить за приглашение на Московскую конференцию по международной безопасности. У нас в это время День армии, но я обязательно приеду на один день», — добавил Вулин.

Сербский министр надеется, что в 2020 году результаты в танковом биатлоне улучшатся. В прошлый раз Сербия не вышла в финал Армейских международных игр.

«Надеюсь, что в этом году мы хотя бы до финала доберемся», — сказал Вулин.

Глава МО РФ Сергей Шойгу назвал динамично развивающимся сотрудничество Москвы и Белграда в военной сфере. По его словам, число совместных практических мероприятий России и Сербии увеличивается ежегодно.