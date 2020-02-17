Замначальника ГУМВД РФ по Москве Сергей Плахих подал в отставку, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы столичного главка полиции.

Известно, что начальник полиции генерал-майор полиции Сергей Плахих подал рапорт на увольнение по выслуге лет. Фактически полицейский уйдет на пенсию, заявил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

Сергей Плахих стал руководителем полиции Москвы в декабре 2017 года, а в органах внутренних дел служил с 1985 года. Его карьера началась с должности оперуполномоченного отделения по борьбе с хищениями социалистической собственности ОВД Ленинского района города Фрунзе МВД Киргизской ССР.