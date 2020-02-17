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Президент Узбекистана 19 февраля прилетит в Турцию

Президент Узбекистана 19 февраля прилетит в Турцию

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16:19   17 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Президент Узбекистана 19 февраля прилетит в Турцию

Президент Узбекистана 19 февраля прилетит в Турцию

Узбекский лидер Шавкат Мирзиеев посетит Анкару 19–20 февраля по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил представитель пресс-службы президента Узбекистана. По его словам, в Анкаре состоится первое заседание двустороннего совета стратегического сотрудничества под председательством президентов.

Также состоятся переговоры на высшем уровне. Президенты Узбекистана и Турции рассмотрят состояние и перспективы политического, торгово-экономического, инвестиционного, финансового, транспортно-коммуникационного, образовательного, культурно-гуманитарного сотрудничества.

Шавкат Мирзиеев и Реджеп Эрдоган обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повестки. Президент Узбекистана встретится с главами ведущих турецких компаний, поучаствует в торжественной церемонии открытия комплекса президентской библиотеки Турции.

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Автор: Анатолий Кубарев
#турция #общество #узбекистан #мирзиеев

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