Президент Узбекистана 19 февраля прилетит в Турцию

Узбекский лидер Шавкат Мирзиеев посетит Анкару 19–20 февраля по приглашению турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил представитель пресс-службы президента Узбекистана. По его словам, в Анкаре состоится первое заседание двустороннего совета стратегического сотрудничества под председательством президентов.

Также состоятся переговоры на высшем уровне. Президенты Узбекистана и Турции рассмотрят состояние и перспективы политического, торгово-экономического, инвестиционного, финансового, транспортно-коммуникационного, образовательного, культурно-гуманитарного сотрудничества.

Шавкат Мирзиеев и Реджеп Эрдоган обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повестки. Президент Узбекистана встретится с главами ведущих турецких компаний, поучаствует в торжественной церемонии открытия комплекса президентской библиотеки Турции.

President Shavkat Mirziyoyev to visit Turkey on February 19-20 at the invitation of President Recep Tayyip Erdogan.#Mirziyoyev #Uzbekistan #foreignrelations #Turkey #strategiccooperationcouncil #business #investments #trade #education #culture pic.twitter.com/37kHE9GEfg