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МИД Белоруссии назвал пережитками прошлого санкции Евросоюза

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16:02   17 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

МИД Белоруссии назвал пережитками прошлого санкции Евросоюза

МИД Белоруссии назвал пережитками прошлого санкции Евросоюза

Белорусское внешнеполитическое ведомство разочаровало решение Европейского союза продлить санкции в отношении республики еще на год. Об этом заявил представитель МИД Белоруссии. По его словам, ограничительные меры — безосновательные пережитки прошлого.

Ранее Совет ЕС обнародовал заявление, в котором говорится, что союз до 28 февраля 2021 года продлил эмбарго на поставки оружия в отношении Белоруссии, а также санкции против четырех официальных лиц​​​.

«Разочарованы принятием 17 февраля 2020 года решения Совета ЕС о продлении ограничительных мер Евросоюза против Беларуси на очередной год», — заявили в национальном МИД.

Министерство считает, что Европейский союз проявил политическую инерцию в подходах выстраивания диалога с республикой. Очевидно, что за последние годы в белорусско-европейских отношениях достигли значительно больше, чем за предыдущее десятилетия санкций.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ес #санкции #белоруссия #общество

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