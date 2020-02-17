Глава МИД тобрукского правительства Ливии посетит конференцию «Валдай»

Министр иностранных дел тобрукского правительства Ливии Абдель Хади аль-Хувейдж прилетел в Москву на переговоры. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщил РИА Новости научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

По его словам, глава МИД тобрукского правительства Ливии посетит ближневосточную конференцию международного дискуссионного клуба «Валдай». Абдель Хади аль-Хувейдж надеется, что противостояние в Ливии скоро закончится.

«Мы приглашаем российские компании к восстановлению страны после достижения мира», — добавил Абдель Хади аль-Хувейдж.

Также он добавил, что североафриканская страна не только приветствует роль РФ в решении конфликта, но и благодарит российского лидера Владимира Путина за усилия.