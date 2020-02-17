Милонов назвал «Открытую Россию» карликовой организацией, не имеющей влияния в РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал «Открытую Россию» (признана нежелательной на территории РФ) карликовой организацией, не имеющей влияния в стране. Парламентарий призвал следователей СКР разобраться с адептами организации, которые выступают против конституционной реформы в России.

Ранее «Открытая Россия», подконтрольная беглому олигарху Михаилу Ходорковскому, стала инициатором незаконных акций, где россиян призывали выступить против внесения поправок в главный документ страны. Ряд «опорных пунктов» был открыт в Тюмени, Екатеринбурге, Петербурге, Ярославле, Челябинске, Набережных Челнах и Красноярске, где проводятся митинги и семинары. Сторонники Ходорковского призывают предотвратить изменения в главном законе России.

Парламентарий Милонов уверен, что «Открытая Россия» может быть опасна, так как в организацию идет огромное вливание средств. Самого Ходорковского депутат считает неавторитетным среди его сторонников.

«Российские СМИ должны постоянно рассказывать рядовым россиянам о том, чего на самом деле добивается Михаил Ходорковский. Срыв конституционной реформы ему необходим для того, чтобы сохранить хотя бы призрачную надежду на получение рычагов управления страной», — цитирует Виталия Милонова Федеральное агентство новостей (ФАН).

По мнению депутата, Ходорковский и его сторонники высказываются против поправок в Конституцию, так как изменения предполагают усиленный контроль за депутатами и правительством страны. Милонов считает, что беглому олигарху невыгодно отстранение от власти коррупционеров с двойным гражданством, так как среди них много сторонников Ходорковского.