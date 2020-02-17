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16:03   17 Февраля 2020
Россия

Шерин осудил либеральные СМИ за сотрудничество с террористами

Шерин осудил либеральные СМИ за сотрудничество с террористами

Депутат Госдумы Александр Шерин считает, что необходимо жестко наказывать СМИ, которые поддерживают терроризм и публикуют фейки. Об этом он заявил в беседе с iReactor в понедельник, 17 февраля. 

По мнению депутата, каждый случай требует тщательного расследования и анализа. Если подтвердится, что какое-либо СМИ обманывает читателей, подсовывая им фейки, то его следует привлекать к ответственности. Шерин отметил, что очень много лжи есть не только в «Новой газете», но и других изданиях, где фейки бывают еще и заказные. Поэтому депутат призвал «бить по всем фронтам». 

Кроме этого, Шерин затронул связь некоторых российских СМИ с террористами. По словам собеседника интернет-издания, за подобное «сотрудничество» следует наказывать очень жестко, потому что такими действиями СМИ создают угрозу стабильности и безопасности россиян. 

«Если какие-то издания сотрудничают с террористическими организациями и потом выпускают фейки – разумеется, нужно наказывать. Если они террористам сливают какие-то государственные тайны, то тоже нужно привлекать. В целом, нужно опираться на результаты расследования, чтобы разбирательство проводилось в рамках закона», — добавил депутат.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #терроризм #политика #общество #шерин

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