Шерин осудил либеральные СМИ за сотрудничество с террористами

Депутат Госдумы Александр Шерин считает, что необходимо жестко наказывать СМИ, которые поддерживают терроризм и публикуют фейки. Об этом он заявил в беседе с iReactor в понедельник, 17 февраля.

По мнению депутата, каждый случай требует тщательного расследования и анализа. Если подтвердится, что какое-либо СМИ обманывает читателей, подсовывая им фейки, то его следует привлекать к ответственности. Шерин отметил, что очень много лжи есть не только в «Новой газете», но и других изданиях, где фейки бывают еще и заказные. Поэтому депутат призвал «бить по всем фронтам».

Кроме этого, Шерин затронул связь некоторых российских СМИ с террористами. По словам собеседника интернет-издания, за подобное «сотрудничество» следует наказывать очень жестко, потому что такими действиями СМИ создают угрозу стабильности и безопасности россиян.