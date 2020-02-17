Более пяти миллионов иностранных туристов посетили Россию в 2019 году, сообщает Ассоциация туроператоров РФ (АТОР). Количество путешественников, посетивших нашу страну, увеличилось на 20,5 процента по сравнению с 2018 годом.

В АТОР отмечают, что 1,5 миллиона туристов приехали в Россию из Китая, половина из которых посетили Москву и Петербург. Кроме того, в Россию стали активно приезжать гости из ФРГ, Южной Кореи, Израиля, Франции, Испании, Британии и Японии. Также в минувшем году Россию посетило 240 официальных туристов из США, что на шесть процентов больше, чем в 2018-м.

Ранее посольство Финляндии сообщило, что страна выдала гражданам России 790 тысяч шенгенских виз за 2019 год. Кроме того, на минувшей неделе стало известно, что власти Шри-Ланки вновь вернули платные визы для россиян.