Россиян предупредили об опасности преследования со стороны США

МИД РФ предупредил россиян о возможном преследовании со стороны США и порекомендовал взвешивать риски при планировании поездок в Америку. Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано на сайте ведомства 17 февраля.

Российское министерство напомнило, что Вашингтон продолжает активно арестовать россиян по всему миру, игнорируя призывы Москвы наладить взаимодействие в рамках Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года.

«С 2008 года на территории третьих государств зафиксировано уже 53 таких случая, из которых шесть произошло в 2019 году», — отметили в министерстве.

После того, как власти США в 2017-2018 годах закрыли генеральные консульства РФ в Сан-Франциско и Сиэтле, ситуация обострилась еще больше. Оказывать своевременно помощь россиянам, которые содержатся в тюрьмах за рубежом, стало очень сложно, отметили в МИД.

В ведомстве также напомнили о сфабрикованных против россиян делах, приведя в пример ситуацию с Марией Бутиной, которую в США «осудили только за ее российский паспорт».